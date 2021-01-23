В турецком городе снесут 240 домов ради туристов

В турецком городе Мардин снесут 240 домов ради того, чтобы туристы смогли увидеть историческую часть города. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, на снос зданий министерством окружающей среды и урбанизма Турции было выделено 10 миллионов турецких лир (около 100 миллионов рублей). Губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ заявил, что средства уже получены и будут пущены на реализацию проекта уже в ближайшие недели.

«Самому молодому из наших исторических зданий — 400 лет. Но бетонные постройки и сооружения действительно "разбивают" панораму и создают уродливый образ города», — отметил Озгюр Гюнгер, президент Ассоциации туризма и отельеров региона. В городе также отметили, что от сноса зданий выиграют все: и владельцы ресторанов, гостиниц и сувенирных лавок, и туроператоры.

Как отмечает АТОР, популярность Мардина среди туристов растет. Так, с 2012 по 2019 год турпоток в регионе вырос с двух до пяти миллионов человек. В 2020 году туры в Месопотамию с посещением Мардина стали составлять и российские туроператоры.

Ранее россияне назвали Турцию в числе трех стран, куда хотели бы улететь в 2021 году. В топ также вошли Италия и США.