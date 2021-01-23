Отказ от ужина оказался способен привести к увеличению веса

Отказ от вечернего приема пищи может привести к увеличению веса в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли японские ученые, сообщает The New York Post.

Так, специалисты на протяжении трех лет наблюдали за 17 573 мужчинами и 8 860 женщинами. Оказалось, что те участники исследования, которые пропускали ужин, быстрее набирали избыточный вес.

По подсчетам ученых, 10,8 процента мужчин и 17,1 процента женщин с лишним весом не ужинали. Среди прочих частых причин набора веса выделяются возраст, недостаток сна, переизбыток алкоголя и курение.

Исследователи предположили, что отказ от вечернего приема пищи приводит к нерегулируемому аппетиту, который возникает из-за сильного чувства голода. То есть, человек становится не в силах контролировать количество пищи. Эта теория пока что не доказана на 100 процентов, однако ученые отмечают, что данное заключение можно будет использовать для профилактики ожирения.