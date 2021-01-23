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Скончался президент Московского зоопарка

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Владимир Спицин
Владимир Спицин
Фото: Московский зоопарк

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался на 80-м году жизни. Об этом в субботу, 23 января, сообщает официальный сайт зоопарка.

Причины смерти Владимира Спицина не называются. Как отмечается в официальном сообщении, Спицин почти всю жизнь посвятил работе с животными — он устроился грузчиком в Ленинградский зоопарк в 17 лет, сразу после окончания школы. От грузчика Спицин прошел путь до заместителя директора по хозяйственной части, а затем его перевели в Москву.

В 1974 году Владимир Спицин был назначен заместителем директора Московского зоопарка по научной части, а три года спустя он сам стал директором и занимал этот пост с 1977 по 2013 год. Спицин также являлся заслуженным работником культуры РСФСР, академиком РАЕН и президентом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Кроме того, Владимир Спицин занимал пост председателя Совета по координации деятельности зоопарков России. В официальном сообщении Московского зоопарка подчеркивается, что «Владимир Владимирович [Спицин] был упорным, увлеченным, сильным человеком, но главное — заботливым».

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