Американский «имитатор» Су-57 разбился во время испытаний

В США во время испытаний разбился первый опытный экземпляр самолета-мишени пятого поколения 5GAT, которого называют имитатором российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Janes со ссылкой на доклад директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам.

Когда и где именно произошел данный инцидент, не уточняется. Другие подробности произошедшего также не приводятся.

Как отмечается, при создании 5GAT специалисты взяли за основу характеристики самолетов пятого поколения Китая и России, в том числе Су-57. Предполагается, что американский самолет, в частности, будут задействовать в испытаниях боевых систем «воздух-воздух» и «земля-воздух». Кроме того, ему могут использовать при подготовке пилотов и наземных расчетов, а также в ходе разработки методов борьбы с малозаметными воздушными угрозами.

Ранее американское издание The National Interest писало, что российский Су-57 не сможет победить американский F-35 Lightning II в условиях современного боя. Там отметили, что воздушные бои один на один уже можно считать «идеализированными реликвиями ушедшей эпохи», а в реальности любое столкновение между F-35 и Су-57 будет предполагать, в частности, участие современных систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационных станций (РЛС).

До этого в январе сообщалось, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передан Вооруженным силам (ВС) России. Отмечалось, что в 2021 году ВС России должны получить еще четыре таких истребителя.