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Американскую разведку уличили в скупке баз данных о своих гражданах

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США уличили в скупке баз данных о своих гражданах. По информации The New York Times, это делается в обход суда, передает ТАСС.

В частности, журналисты ссылаются на материалы, которые сотрудники управления по запросу предоставили сенатору Рону Уайдену. Из них следует, что в течение последних двух с половиной лет в рамках пяти расследований разведка отслеживала передвижения американцев с помощью баз данных, которые были куплены у брокеров. Отмечается, что они составляются в коммерческих целях с помощью анализа информации, которую собирают приложения для смартфонов.

Издание предполагает, что РУМО использует эти данные для расследований в отношении иностранцев за рубежом, так как одна из задач управления — «выявлять угрозы для американских сил, размещенных по всему миру». При этом для запроса таких сведений у телекоммуникационных компаний необходимо предварительно получить судебный ордер.

По оценке издания, РУМО в данном случае пользуется лазейкой в законе о защите личной информации, так как для приобретения базы данных получать ордер не нужно. Сообщается, что сенатор Уайден планирует добиваться ужесточения этих норм. По его мнению, факт того, что данные об американских гражданах можно приобрести, недопустим.

В 2018 году компания-агрегатор данных Exactis опубликовала на общедоступном сервере 340 миллионов записей взрослых американцев. Массив объемом более двух терабайт содержал досье на каждого человека, включая номера телефонов, домашний адрес, электронную почту и другие персональные данные.

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