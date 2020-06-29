Названа польза отключения геолокации на смартфоне

Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

«Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников: и геолокация в их числе. К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры», — объяснил Гриценко.

Если же ограничить доступ приложения к геолокации, то информация собираться не будет. Также пользователь может отключить определение геолокации устройства в настройках телефона, что позволит увеличить время работы смартфона от аккумулятора. Однако, при использовании навигатора, доступ все же придется включить.

В 2019 году The New York Times сообщала, что геолокацию президента США Дональда Трампа в течение одного дня в 2017 году удалось отследить. Для этого пришлось изучить базу сигналов с 12 миллионов телефонов американцев. Чтобы деанонимизировать данные о местонахождении Трампа, понадобилось всего несколько минут.

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