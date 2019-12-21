NYT отследила и опубликовала геолокацию Трампа

Геолокацию президента США Дональда Трампа удалось отследить в течение одного дня в 2017 году, сообщает The New York Times.

Спецслужбы США отказались дать комментарий газете.

Издание отследило передвижения Трампа в день приезда премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Для этого пришлось изучить базу сигналов с 12 миллионов телефонов американцев. С 2016 по 2017 год было изучено более 50 миллиардов сигналов, в результате удалось отследить местоположение президента США. NYT утверждает, чтобы деанонимизировать данные о местонахождении Трампа, понадобилось всего несколько минут.

Рассекретить нахождение американского лидера помог сотрудник Секретной службы охраны президента. Сигнал исходил из его телефона, утверждает издание. На карте NYT отметила маршрут владельца устройства и Трампа в тот день. Сначала он выехал из поместья во Флориде, затем посетил гольф-клуб. Именно там у главы государства была запланирована встреча и игра с японским премьер-министром. Спустя несколько часов Трамп с гостем отправились в другой гольф-клуб и пообедали. Затем они вернулись в поместье Трампа и провели деловой ужин.

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