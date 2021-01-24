Умер совладелец крупнейшей металлургической компании России

Скончался совладелец крупнейшей металлургической компании России — председатель совета директоров группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александр Федоров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Бизнесмен умер на 69-м году жизни от тяжелой болезни, от которой страдал в последние годы.

Губернатор и правительство региона выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. «Уход Александра Анатольевича Федорова — огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в сердцах его соратников, коллег и друзей, всех, кто его знал и ценил», — говорится в некрологе.

Федоров начал работать на ЧТПЗ сразу после окончания вуза, начав карьеру слесарем, и поднялся до поста генерального директора предприятия. Он также возглавлял совет директоров предприятия.