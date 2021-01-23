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Умер первый главнокомандующий ВМФ России

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Феликс Громов
Феликс Громов
Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Бывший главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Феликс Громов умер на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 23 января, сообщил представитель Клуба военачальников России Николай Дерябин, передает ТАСС.

О причинах смерти Громова пока не сообщается.

«Феликс Николаевич скончался в пятницу. Сейчас определяется место и дата его похорон», — сказал Дерябин.

Громов стал первым главнокомандующим ВМФ России после распада Советского Союза. Он занимал этот пост с 1992 по 1997 год. Громов родился в 1937 году, служил в военном флоте СССР с 1955 года, после чего перешел на службу в стратегические ракетные войска, но позже вернулся на флот. Он был командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский», «Адмирал Сенявин». Звание адмирала флота ему было присвоено в 1996 году. До своей кончины Громов состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны России.

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