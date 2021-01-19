Умер единственный сын академика Сахарова

Единственный сын академика Андрея Сахарова Дмитрий скончался в одной из столичных клиник после операции на сердце, сообщает Пятый канал.

По данным телеканала, 63-летний москвич был доставлен в отделение кардиореанимации вечером в понедельник, 18 января. Врачи сделали рентген-исследование сосудов с контрастом для определения ишемической болезни сердца и стентирование для расширения сосудов. Через несколько часов после эндоваскулярной операции мужчина умер.

По данным из открытых источников, Дмитрий Сахаров был предпринимателем.

У Андрея Сахарова было трое детей от первого брака — дочери Татьяна и Любовь и сын Дмитрий, названный в честь дедушки. После смерти жены от рака академик женился на Елене Боннэр, общих детей у них не было. Сам физик скончался в 68 лет от внезапной остановки сердца.