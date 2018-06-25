В России нашли деньги на «Царь-торпеду» академика Сахарова

В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом, сообщил РИА Новости один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев.

«Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров», — сказал ученый.

По его словам, «дальность может достигаться за счет ядерной энергетической установки-двигателя», а задача такого оружия в рамках концепции Сахарова заключается «в уничтожении объектов на побережье при помощи взрыва в воде». Алиев добавил, что идея в СССР «не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег».

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Проект гигантской торпеды Т-15 («Царь-торпеды»), несущей термоядерный заряд к берегам США, разрабатывался при поддержке Сахарова в 1940-1950-х годах. В настоящее время на его основе в России ведутся работы по проекту «Статус-6» («Посейдон»).

Кроме исследований по ядерному оружию и управляемому термоядерному синтезу советский физик-теоретик Сахаров известен работами в области космологии и физики элементарных частиц. Ученый, в частности, предложил механизм генерации барионной асимметрии Вселенной, а также объяснил возникновение неоднородности распределения вещества в ранней Вселенной.

В 1975 году физик получил Нобелевскую премию мира «За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

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