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Участник популярного реалити-шоу убил человека и сдался полиции

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Фото: @dougiedougwooten

Участник популярного американского реалити-шоу «90-дневный жених» (90 Day Fiancé) Дуглас Вутен (Douglas Wooten) признался в убийстве человека. Мужчина сдался властям, после чего его сразу арестовали. Об этом сообщает New York Post.

Полицейские штата Джорджия сообщили, что 4 января к ним обратился житель города Хейзелхерст. Звонивший сообщил, что в его доме застрелили человека. Приехавшие на вызов стражи правопорядка обнаружили тело 54-летнего Маркоса Рамиреса (Marcos Ramirez).

39-летний Вутен пришел с повинной спустя три дня после инцидента. Его также обвинили во вторжении в частную собственность, вооруженном ограблении и жестоком обращении с детьми. Вместе с Вутеном полицейские арестовали трех других подозреваемых в убийстве. При этом власти штата не раскрыли детали преступления.

Вутен появился в шоу «90-дневный жених» в августе 2019 года. Он предстал перед камерой под псевдонимом «Диджей Дуг»: мужчина работал координатором на свадьбах в Хейзелхерсте.

Ранее в январе полицейские арестовали победителя британского реалити-шоу Celebrity Big Brother Стивена Беара (Stephen Bear) по обвинению в харассменте и половом извращении. Это произошло из-за публикации мужчиной личного порно в сети.

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