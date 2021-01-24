Полиция Нидерландов применила водометы для разгона протестующих

Нидерландская полиция применила силу для разгона протестующих против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает NL Times.

Так, полицейские применили водометы и дубинки в Амстердаме и Эйндховене, где демонстранты начали кидать в них петарды. В Эйндховене правоохранители использовали слезоточивый газ. Пресекать беспорядки в городах помогают в том числе конные подразделения.

Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», протестующие против локдауна в Эйндховене перевернули и сожгли полицейскую машину. Также демонстранты разбили стекла городского вокзала, вытащили деньги из билетной кассы и ограбили несколько магазинов.

Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, введенного властями в середине декабря. В стране закрыты почти все магазины, рестораны и кафе, музеи и театры, парки и спортзалы, все учебные заведения работают дистанционно. Накануне начал действовать комендантский час с 21:00 до 04:30, полиция уже выписала более трех тысяч штрафов за его нарушение.

Усиленные ограничительные меры введены во многих странах Евросоюза и еврозоны с конца прошлого года. Они действуют в Германии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландах, Австрии и продлятся как минимум до конца января. Их введение стало следствием роста числа заболевших в конце осени и начале зимы.