Появление новых штаммов коронавируса снова ослабило экономику Европы

С появлением новых штаммов коронавируса экономика Европы снова ослабилась. Как сообщает CNBC, на фоне новых блокировок и ограничений деловая активность в еврозоне снова пошла на спад. Еще ситуацию осложняют опасения о том, что вакцинация в ЕС будет идти недостаточно быстро.

В январе 2021 года индекс деловой активности (PMI) упал до двухмесячного минимума (47,5 пункта), это произошло на фоне введения в странах более строгих ограничений из-за COVID-19. По словам главного экономиста агентства IHS Markit, которое рассчитывает этот индекс, Криса Уильямсона, такими темпами двойная рецессия в еврозоне становится все более неизбежной. «Ужесточение ограничений из-за COVID-19 нанесло дополнительный урон бизнесу в январе», — констатировал он.

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В четверг, 21 января, глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард говорила о том, что коронавирус по-прежнему представляет серьезные экономические риски для европейских стран. В ЕЦБ ждут, что после сокращения на 7,3 процента в 2020-м ВВП еврозоны в текущем году вырастет на 3,9 процента, а в 2022-м — на 2,1 процента, но прогнозы зависят от развития пандемии.

По мнению аналитиков, в этом году европейская экономика продолжит сокращаться. Эксперты банков, включая JPMorgan и UBS Group AG, ухудшили свои прогнозы из-за новых коронавирусных ограничений и пришли к выводу, что в первые три месяца 2021 года стоит ждать падения на 4 процента. Но Лагард отказывается верить в худшее и все еще верит в рост.

Усиленные ограничительные меры введены во многих странах Евросоюза и еврозоны с конца прошлого года. Они действуют в Германии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландах, Австрии и продлятся как минимум до конца января. Их введение стало следствием роста числа заболевших в конце осени и начале зимы.