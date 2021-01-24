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В российском регионе на школьников обрушилась бетонная плита

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму на троих школьников обрушилась бетонная плита. В результате один из подростком погиб, сообщается на сайте крымского Главного следственного управления Следственного комитета.

Трагедия произошла днем 24 января в поселке Орловка под Севастополем. Школьники находились на заброшенном недострое недалеко от жилых домов. В результате обрушения двое подростков получили травмы и были госпитализированы. Их 15-летний товарищ скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая повлекла смерть несовершеннолетнего (часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса России). Следователи и правоохранители устанавливают причины и обстоятельство трагедии, а также учреждение, в чьем ведении находится недостроенный объект.

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