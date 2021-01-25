Россиянина арестовали по делу об убийстве жениха и его брата на свадьбе в Москве

Житель Подмосковья Алексей Девятаев арестован по делу об убийстве жениха и его брата на свадьбе в Москве. Соответствующее решение вынес Щербинский районный суд столицы. Об этом в понедельник, 25 января, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь суда.

Девятаев будет находиться под стражей до 23 марта. Он обвиняется по части 5 статьи 33 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Пособничество в убийстве двух или более лиц»).

24 января сообщалось, что СМИ выяснили детали убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве. По предварительным данным, конфликт начался с танцевального баттла в первый день торжества, который позже, на второй день, перерос в разбирательства со стрельбой.

Причиной стало то, что 34-летний брат жениха Филипп в нетрезвом состоянии перешел на молдавский язык, что не понравилось другу невесты Владимиру. Мужчины начали спорить, а позже подрались. После драки Владимир предложил Филиппу выйти на улицу, вместе с ними пошел жених, рассказали очевидцы.

После этого со стороны въезда в клуб послышались хлопки, но гости приняли их за салют. Спустя некоторое время Владимир с женой собрались уходить. Провожавшая их невеста увидела тела 36-летнего жениха и его брата. Жених погиб от выстрела в сердце. Оба брата — уроженцы Молдавии с российским гражданством.