Ведущая пожаловалась на пропажу любимого бюстгальтера

Ведущая новостей на телеканале «Би-би-си» Нага Мунчетти (Naga Munchetty) пожаловалась, что буквально «сошла с ума», когда не смогла найти свой любимый бюстгальтер. Об этом пишет The Mirror.

45-летняя журналистка рассказала, что потеряла нижнее белье полгода назад, однако до сих пор не нашла его дома. Женщина назвала свое утерянное бра любимым, потому что оно идеально подходило для того, чтобы надевать его на съемки.

«У меня есть два бесшовных бюстгальтера, и они великолепны для телевидения, потому что через них не просвечивают ни косточки, ни застежки», — пояснила Мунчети. Журналистка добавила, что не собирается тратить деньги на новое нижнее белье, потому что не теряет надежды найти старое.

Ранее зрителей британского утреннего шоу Good Morning Britain возмутил внешний вид 50-летней ведущей Сюзанны Рид (Susanna Reid), которая вышла в эфир в наряде с откровенным декольте. Некоторые фанаты передачи посчитали вырез крайне глубоким.