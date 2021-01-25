Возможный дефицит в России опровергли

Минсельхоз опроверг предположения Счетной палаты о возможном дефиците продуктов питания в России, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Производство продукции АПК [агропромышленного комплекса] в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности», — отметили в ведомстве.

В данный момент Минскльхоз оценивает ситуацию в отечественном АПК как стабильную и не видит поводов для возникновения дефицита каких-либо продуктов.