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В России собрались штрафовать за несанкционированную благотворительность

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Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Госдума при поддержке правительства разрабатывает законопроект о штрафах за сборы денег на несанкционированную благотворительность. В марте Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) может пополнить статья «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований», пишут «Известия».

Авторы законопроекта объясняют инициативу необходимостью защитить россиян от мошенников, которые могут начать сбор средств без разрешения властей. В случае принятия законопроекта такая возможность остается только у организаций, которые прописали сбор средств в своем уставе, а также заключили договор или договорились с регулирующими органами.

Зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко объяснила, что сами правила приняты еще год назад, но до сих пор за их нарушение не было никакой ответственности. Теперь же виновных будут ожидать штрафы в размере от 5 тысяч до 150 тысяч рублей и конфискация орудия мошенничества.

По словам депутата, нововведение коснется тех, кто копирует объявления о сборе средств на лечение детей или ходит в поездах и на вокзалах, но присваивает собранное. Если начать их наказывать, уверена она, то доверие к благотворителям возрастет.

При этом во фракциях КПРФ и ЛДПР не исключают, что в таком виде законопроект усложнит сбор помощи обычным гражданам, которые оказались в сложной ситуации.

Весной 2019 года власти Екатеринбурга оштрафовали магазин «Жизньмарт» в Екатеринбурге, который занимался раздачей бесплатной еды нуждающимся. Поскольку фактов выдачи просроченных продуктов они не обнаружили, то штраф коснулся других нарушений.

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