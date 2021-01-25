Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео

Любитель приключений из Австралии поплавал в ручье вместе с огромным питоном. На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.

18-летний Миллер Уилсон (Miller Wilson) встретил трехметрового ромбического питона, когда исследовал тропический лес на севере Австралии. Он снял произошедшее на видео.

На записи видно, как австралиец стоит в ледяной воде и пытается направить змею к берегу. В какой-то момент кажется, что змея вот-вот укусит юношу, так как она подплывает к нему на опасно близкое расстояние.

Пользователи соцсетей восхитились храбростью Уилсона. «Австралийцы не боятся животных», — написал один из зрителей.

Некоторые сравнили Уилсона со знаменитым натуралистом Стивом Ирвином (Steve Irwin), который погиб в результате несчастного случая со скатом в 2006 году. «Ты мог бы сказать, что ты сын Стива Ирвина, и я бы поверил», — написал один из них.

Уилсон записывает подобные видео с 11 лет. «Моя главная цель — показать людям удивительные виды животных и рассказать о том, как они прекрасны», — объяснил он свое увлечение.

Ранее сообщалось, что фридайвер поплавал рядом с гигантским гребнистым крокодилом у побережья полуострова Арнем-Ленд на австралийской Северной территории. На записи показано, как гребнистый крокодил поднимается из глубины на поверхность и оказывается всего в нескольких метрах от дайвера.