Фридайвер 20 минут плавал рядом с опаснейшим крокодилом и снял его на видео

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Фридайвер поплавал рядом с гигантским гребнистым крокодилом у побережья полуострова Арнем-Ленд на австралийской Северной территории. На видео с рептилией обратило внимание издание Daily Mail.

26 октября Крис Барнхем (Chris Burnham) нырял в компании с другими опытными фридайверами. Он находился в воде и не знал, что рядом с ними плавает гигантская рептилия, пока неожиданно один из его компаньонов не закричал: «Крокодил!».

Около шести минут дайверы наблюдали за опаснейшим животным, после чего решили подплыть поближе. «Мы нырнули к нему и провели около 20 минут в воде, плавая вместе с величественным ящером», — рассказал Барнхем.

Он снял происходящее на видео. На записи показано, как гребнистый крокодил поднимается из глубины на поверхность и оказывается всего в нескольких метрах от дайвера.

«Это была уникальная встреча! Но я ни в коем случае не потворствую плаванию с крокодилами», — заявил он. Барнхем подчеркнул, что чувствовал себя в безопасности, так как его дайвинг-группа обладает в сумме более чем 50-летним опытом ныряния в местах обитания крокодилов.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Рептилии встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. Помимо этого, эти крокодилы воспринимают людей, как потенциальную добычу.

Ранее сообщалось, что дайвер поплавал рядом с крокодилами вблизи кораллового рифа Банко Чинчорро в Мексике и опубликовал в соцсети видео своего погружения. «Вот видео моего невероятного ныряния с крокодилами в нетронутых водах Банко Чинчорро, самого богатого уникальной дикой природой кораллового рифа в Мексике», — подписал он ролик.