Крокодил размером с автомобиль чуть не протаранил лодку и попал на видео

В австралийском штате Квинсленд рыбак снял на видео крокодила, по размеру сопоставимого с автомобилем. Рептилия на огромной скорости проплыла мимо лодки и чуть не задела ее, сообщает 9News.

Роберт Данн (Robert Dunn) ловил рыбу и случайно напугал крокодила по кличке Томми — так его прозвали местные. По словам мужчины, ему повезло, что рептилия, чья длина достигает около четырех с половиной метров, не протаранила лодку. Жители Квинсленда нередко видят, как животное греется на солнце на берегу реки Блумфилд.

Выкладывая запись в сеть, рыбак не мог представить, что она будет так популярна. Ролик набрал 19 тысяч репостов, и цифры продолжают расти. «Я долго не публиковал его, потому что думал, что это простое короткое видео и в нем нет ничего особенного», — рассказал Роберт.

Ранее сообщалось, что в ЮАР противостояние рептилий за яйца попало на видео. Туристы национального парка Крюгера стали свидетелями нападения варанов на гнездо крокодила.