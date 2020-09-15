Дайвер поплавал со смертельно опасными крокодилами и попал на видео

Дайвер поплавал рядом с крокодилами вблизи кораллового рифа Банко Чинчорро в Мексике и опубликовал в соцсети видео своего погружения. На запись обратило внимание издание Euro Weekly News.

Итальянский дайвер Бартоломео Бове (Bartolomeo Bove), который живет в американском штате Флорида, опубликовал в Instagram сделанную во время путешествия в Мексику в конце июля видеозапись, на которой видно, как он плавает под водой среди смертельно опасных для человека крокодилов в их естественной среде обитания.

«Вот видео моего невероятного ныряния с крокодилами в нетронутых водах Банко Чинчорро, самого богатого уникальной дикой природой кораллового рифа в Мексике», — подписал он клип.

На Банко Чинчорро обитает около 500 острорылых крокодилов. Они живут в лагуне центрального острова атолла, иногда заплывают в открытое море и приближаются к построенным на сваях домам рыбаков. «У крокодилов и рыбаков практически симбиоз. Когда рыбаки чистят и нарезают на филе свежий улов, они бросают очистки в воду, и крокодилы быстро поедают их», — пояснил дайвер.

Когда другие пользователи спросили его, боится ли он за свою жизнь, Бове ответил: «Они могут напасть на меня в любой момент, если у них будет такой шанс. Хотя большинство крокодилов крупнее людей, на самом деле они воспринимают взрослого человека как слишком крупную и не очень удобную добычу по сравнению с той, на которую они обычно охотятся».

Он поделился советом, как правильно приблизиться к крокодилу. «Самый безопасный способ подобраться к крокодилу — спереди. Их зрение устроено так, что они не нападают на то, что находится прямо перед ними. Нужно находиться на том же уровне, что и рептилия, или немного снизу», — написал итальянец.

Острорылые крокодилы считаются опасными для людей животными. Как правило, их длина составляет около трех-четырех метров.