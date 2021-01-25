Три рыбака поймали меч-рыбу рекордной величины

Три рыбака из американского штата Флорида поймали меч-рыбу рекордной величины. Об этом сообщает WSVN.

Рыба попалась Тимми Мэддоку (Timmy Maddock), Хантеру Ирвайну (Hunter Irvine) и Джейми Джонсону (Jaime Johnson), когда они рыбачили в океане у берегов Флориды. Чтобы вытащить ее из воды, им потребовалось почти пять часов. «Мы не ожидали, что она будет такого размера, — признается Ирвайн. — Такой крупной за всю жизнь больше не увидишь».

Улов весил 348,8 килограмма. Это больше официального рекорда штата, зарегистрированного в мае 1978 года, когда флоридский рыболов Стивен Стэнфорд (Stephen Stanford) поймал меч-рыбу весом 277,9 килограмма. Чтобы побить национальный рекорд, Мэддоку, Ирвайну и Джонсону не хватило всего 1,3 килограмма. Самая большая рыба этого вида в США, зарегистрированная Международной ассоциацией спортивной рыбалки (IGFA), весила 350,1 килограмма.

Длина тела меч-рыбы достигает 4,55 метра, а вес составляет до 650 килограммов. Она не представляет опасности для человека и почти никогда не нападает на людей. Известно только одно исключение: в 2015 году меч-рыба пронзила американского рыбака, который выстрелил в нее из гарпунного ружья. Мужчина скончался на месте.

В 2002 году сообщалось, что в американском штате Флорида пьяный рыбак во время драки проткнул собутыльника меч-рыбой. Ранее тот ударил его по голове пивной бутылкой. Оба остались живы.