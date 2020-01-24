Рыба прыгнула в лодку и проткнула рыбаку шею

В прибрежных водах индонезийского острова Бутон рыба прыгнула в рыбацкую лодку и проткнул подростку шею. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

16-летний Мухаммад Идул (Muhammad Idul) рыбачил на судне, когда из воды начали выпрыгивать сарганы. Внезапно одна из рыб вонзила свою вытянутую челюсть, напоминающую клюв, в шею подростка и скинула его с лодки.

Идулу удалось выплыть на сушу и добраться до дома с рыбой в шее. Его отвезли в ближайшую больницу города Бау-Бау, однако там не было необходимого оборудования для операции. Подростка неотложно перевезли в клинику города Макассар, где ему оказали помощь.

На данный момент Идул находится под присмотром врачей и восстанавливается. По словам анастезиолога Сяфри Арифа (Syafri K Arif), подросток пробудет в больнице еще три-четыре дня.

Обыкновенный сарган — морская рыба с длинным туловищем и вытянутой челюстью. В среднем представители этого вида достигают 75 сантиметров в длину и весят около 1,3 килограмма. Сарган способен выпрыгивать из воды со скоростью до 60 километров в час.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Таиланде разъяренная меч-рыба атаковала ныряльщиков. Рыбаки смогли оттащить ее на безопасное расстояние.

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