Разъяренная меч-рыба бросилась на отдыхающих и попала на видео

В Таиланде разъяренная меч-рыба атаковала ныряльщиков. На видео случившегося обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел у берегов провинции Чумпхон. Меч-рыба попалась на крючок недалеко от места, где отдыхающие занимались подводным плаванием. Она бросилась на людей, однако рыбаки успели оттащить ее на безопасное расстояние.

«Рыба была очень зла, когда схватила наживку, — говорит один из рыбаков, который успел снять происшествие на видео. — Если бы ее не оттащили, пловцы могли получить серьезные травмы».

Длина тела меч-рыбы достигает 4,55 метра, а вес составляет до 650 килограммов. Она не представляет опасности для человека и почти никогда не нападает на людей. Известно только одно исключение: в 2015 году меч-рыба пронзила американского рыбака, который выстрелил в нее из гарпунного ружья. Мужчина скончался на месте.

В 2002 году сообщалось, что в американском штате Флорида пьяный рыбак во время драки проткнул собутыльника меч-рыбой. Ранее тот ударил его по голове пивной бутылкой. Оба остались живы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!