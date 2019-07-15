Отдыхающие убили заплывшую на мелководье меч-рыбу

В греческом городе Халкида на острове Эвбея туристы убили напугавшую их меч-рыбу. Об этом сообщает сайт Greek Reporter.

Меч-рыба приплыла на мелководье, чтобы отложить икру. Первоначально отдыхающие приняли ее за акулу и в панике выскочили из моря. Вскоре они поняли свою ошибку и вернулись в воду. После этого туристы принялись гоняться за рыбой и швыряли в нее различные предметы, пока она не погибла. Инцидент снял на видео один из очевидцев.

Длина тела меч-рыбы достигает 4,55 метра, а вес составляет до 650 килограммов. Она не представляет опасности для человека и почти никогда не нападает на людей. Известно только одно исключение: в 2015 году меч-рыба пронзила американского рыбака, который выстрелил в нее из гарпунного ружья. Мужчина скончался на месте.

В 2002 году сообщалось, что в американском штате Флорида пьяный рыбак во время драки проткнул собутыльника рыбой-мечом. Ранее тот ударил его по голове пивной бутылкой. Оба остались живы.

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