Дырявый свитер Prada за 92 тысячи рублей назвали дерьмом

Испещренный дырами свитер итальянского модного бренда Prada за 92 тысячи рублей (902 фунта стерлингов) раскритиковали в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на сайте издания Daily Mail.

Речь идет о желтом удлиненном джемпере с высоким воротом и длинным рукавом, который стал частью коллекции весна-лето 2021 года. «Водолазка из шотландской шерсти отличается изысканным ажурным узором с прорезями и дополняет образы с показа коллекции весна-лето 2021. В коллекции представлен результат текущего творческого диалога — дебютный совместный проект креативных директоров Миуччи Прада и Рафа Симонса», — гласит информация на официальном сайте Prada. Изделие также представлено в черном и сером цветах.

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Пользователи сети раскритиковали дырявый свитер и высказали свое недовольство в комментариях. «Только дураки заплатят за это дерьмо», «Это просто смешно», «Выглядит как швейцарский сыр», «Мерзость», «Если я плачу за вещь, я хочу ее целиком, а не только 60 процентов от нее! Или я просто чего-то не понимаю?» — высказывались они.

Ранее в январе в России назвали дерьмом платье Gucci для мужчин за 171 тысячу рублей. Главный редактор российского журнала Elle Decoration Алексей Дорожкин опубликовал кадр с показа люксового бренда, на котором запечатлен молодой человек в платье из оранжевой ткани, украшенном атласной лентой. «Можем ли мы просто бойкотировать это дерьмо?» — подписал он снимок.