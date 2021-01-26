Женщина прыгнула со скалы в нижнем белье ради фото

Профессиональная парашютистка и бейсджампер прыгнула со 106-метровой скалы для рекламной кампании нижнего белья Bluebella к Дню Святого Валентина. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 32-летней Клэр Мари (Clair Marie), ради хорошей фотографии ей пришлось выполнить три прыжка. «Бейсджампинг в нижнем белье — дело нелегкое, а во время первых двух спусков у меня были проблемы с костюмом!» — подчеркнула героиня.

Отмечается, что команда тщательно подготовилась к фотосессии, чтобы она прошла согласно всем правилам безопасности. Съемки состоялись в горах в Аризоне, неподалеку от Национального Леса Тонто, куда группе пришлось добираться 1770 километров.

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Согласно материалу, Мари является тренером спецназовцев, а также голливудской каскадершей. Так, например, женщина была дублером Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». «Я была в восторге от возможности принять участие в рекламной кампании Bluebella. Я обожаю дизайн их нижнего белья и уважаю их убеждения, так что я сразу согласилась», — призналась спортсменка.

Как сообщает издание, в рекламе компании Bluebella также приняли участие представительницы других профессий, включая эксперта по боевым искусствам Ясмин Грин (Yasmeen Green), татуировщицу Эйла Ньюланд (Ayla Nieuwland), танцовщицу на пилоне Эшли Фокс (Ashley Fox) и танцовщицу с обручем Клэр Аттиас (Claire Attias).

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