Российский программист из Кремниевой долины убил жену и дочь

Российский программист Леонид Ямбург, живущий в Кремниевой долине в американском штате Калифорния, убил свою жену Светлану и их 11-летнюю дочь, после чего явился с повинной в полицию. Об этом сообщил Департамент общественной безопасности города Саннивейл еще 20 января, однако российские СМИ обратили на это внимание только 26 января.

После того, как 51-летний мужчина сдался полицейским, они отправились к нему домой и обнаружили тела его 47-летней супруги и их дочери. Точная причина их смерти на момент публикации не была установлена, у обеих выявлены травмы головы. Ямбурга оставили под арестом без возможности выйти под залог.

Как указывает местное издание Mercury News, соседи семейства и другие жители города шокированы произошедшим: в городке крайне низкий уровень преступности, с 2010 года там произошло всего 19 убийств, включая эти два.