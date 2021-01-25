Россиянин пойдет под суд за убийство многодетной матери в здании суда

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего россиянина, убившего в здании суда многодетную мать и ранившего ножом судебного пристава и участника процесса. Об этом в понедельник, 25 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

По данным следствия, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. В ближайшее время совершивший преступление житель города Первоуральска предстанет перед судом. Мужчине инкриминируют преступления сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе 105 УК РФ («Убийство») и 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

18 марта 2020-го в городе Первоуральске (Свердловская область) в здании мирового суда произошло убийство многодетной матери, а защищавший ее пристав и гражданин получили ножевые ранения.

Обвиняемый пронес в здание суда нож и воспользовался им в ходе начавшейся в перерыве судебного заседания перепалки с супругой. Свидетелем расправы стал судебный пристав, который попытался остановить мужчину и получил два удара ножом в живот.

На помощь сотруднику правоохранительных органов пришел гражданин, на которого обвиняемый также кинулся с ножом. Он целился в голову, но мужчина закрывался рукой, на которую и пришелся удар. Вместе раненые пристав и гражданин смогли вытолкать злоумышленника из зала судебного заседания. После чего вооруженный преступник сбежал. Вскоре подозреваемого задержали.

В результате расследования следователи СКР выяснили, что 37-летний россиянин в ходе ссоры с сожительницей в начале февраля 2020 года угнал ее автомобиль, а позже специально причинял ущерб машине. Кроме того, в том же месяце он уже пытался совершить убийство женщины, жестоко избив ее. Но потерпевшей удалось вырваться и сбежать. После этого женщина и обратилась в суд.