Американку приговорили к 11 годам тюрьмы за планы передать России данные АНБ

Американку приговорили к 11 годам тюрьмы за незаконное хранение секретных данных Агентства национальной безопасности (АНБ), которые она планировала передать России. Об этом сообщает телеканал Fox.

47-летняя жительница Западной Виргинии Элизабет Джо Ширли получила доступ к секретным данным, когда проходила службу в ВВС США. Женщина арендовала хранилище, где незаконно хранила документ, в котором содержалась разведывательная информация о неназванном иностранном государстве.

По версии следствия, Ширли уехала в Мексику, где планировала выйти на связь с российскими властями и попросить переселить ее в страну, которая не выдаст ее США. В августе 2019 года ее арестовали в одном из отелей Мехико. На ее электронных устройствах были обнаружены сообщения, которые она планировала отправить российским чиновникам.

Ранее стало известно, что в Пенсильвании арестована женщина, которая, по версии ФБР, украла ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время беспорядков 6 января в Капитолии США и планировала продать его российской Службе внешней разведки. На прошлой неделе ее отпустили под залог.