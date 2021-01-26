Патрушев обвинил Запад в дестабилизации ситуации в России с помощью Навального

Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России. О его роли рассказал в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Западу нужен этот деятель для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов», — выступил с обвинением Патрушев.

По его словам, на примере Украины, утратившей свою самостоятельность, можно увидеть, к чему это приведет.

Патрушев также подчеркнул, что «этот деятель» неоднократно нарушал законодательство — занимался мошенничеством в особо крупном размере. Глава Совбеза добавил, что Навальный должен нести за это ответственность в соответствии с законом.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (по так называемому делу «Ив Роше»). Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.