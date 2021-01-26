Семья обанкротившегося депутата Госдумы подкупила пристава

В Екатеринбурге бывшего заместителя начальника регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Елену Сидорову приговорили к восьми годам колонии за получение взятки от семьи обанкротившегося депутата Госдумы. Об этом во вторник, 26 января, со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда сообщает URA.RU.

Как установил суд, с июня 2018 года по февраль 2019-го близкие депутата Валерия Язева через посредников передали осужденной порядка 1,7 миллиона рублей, чтобы та избавила семью от взыскания имущества и финансов. Благодаря незаконным действиям Сидровой был снят арест с активов компании «Ювелиры Урала», что позволило вывести активы из-под ареста, наложенного судом.

Суд освободил посредников, участвовавших в передаче денег от уголовной ответственности, поскольку они активно помогали следствию. Что касается самой Сидоровой, то суд учел, что у нее девятилетний ребенок, а потому отсрочил наказание до вступления ребенка в возраст 14 лет.

В августе 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что супруга Валерия Язева была признана банкротом из-за 169,5 миллиона рублей непогашенных долгов перед Сбербанком. Суд ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. Также банкротами признаны Валерий Язев, его дочь Светлана.

18 ноября 2014 года сообщалось, что депутат Государственной Думы Российской Федерации Валерий Язев предложил законопроект, который позволил бы россиянам свободно продавать друг другу патроны.