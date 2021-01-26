Врач назвал сроки двукратного спада заболеваемости COVID-19 в России

Двукратный спад темпов распространения коронавируса в России может произойти уже к марту. Такие сроки спрогнозировал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его цитирует НСН во вторник, 26 января.

«Через 1,5-2 месяца можно ждать сокращения числа новых случаев заражения коронавирусом в 1,5-2 раза», — считает специалист.

Болибок также считает, что в России уже фактически сформирован коллективный иммунитет, что позволяет отменить ограничительные меры.

«Мы сейчас всей Россией пошли на спад по заболеваемости, и вакцинация на это дело мало повлияла. Мы уже выходим из пандемии за счет естественной иммунизации», — отметил вирусолог.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизится вдвое к апрелю. По ее словам, страна уже вышла на плато.

За последние сутки в России впервые с ноября 2020 года выявили менее 19 тысяч новых случаев коронавируса. Так, 26 января зарегистрирован 18 241 случай заболевания.