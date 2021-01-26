Россия
 
Последние новости
Родственники умерших в Ухане захотели рассказать ВОЗ «правду о коронавирусе»
Москвичам рассказали о погоде в феврале 
Торговой войне Китая и США предрекли продолжение при Байдене
Путин открыл транспортную развязку в Химках
Женщина четыре года неправильно носила комбинезон, узнала правду и рассмеялась
В Windows появится защита от воров
ВОЗ заявила об отсутствии данных о влиянии вакцин на риск передачи COVID-19
На солиста Мариинского театра напала супруга с ножом
Новыми ведущими «Орла и решки» стали двое мужчин
ФСБ показала видео задержания развозившей в машинах с мигалками наркотики банды
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвал сроки двукратного спада заболеваемости COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Двукратный спад темпов распространения коронавируса в России может произойти уже к марту. Такие сроки спрогнозировал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его цитирует НСН во вторник, 26 января.

«Через 1,5-2 месяца можно ждать сокращения числа новых случаев заражения коронавирусом в 1,5-2 раза», — считает специалист.

Болибок также считает, что в России уже фактически сформирован коллективный иммунитет, что позволяет отменить ограничительные меры.

«Мы сейчас всей Россией пошли на спад по заболеваемости, и вакцинация на это дело мало повлияла. Мы уже выходим из пандемии за счет естественной иммунизации», — отметил вирусолог.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизится вдвое к апрелю. По ее словам, страна уже вышла на плато.

За последние сутки в России впервые с ноября 2020 года выявили менее 19 тысяч новых случаев коронавируса. Так, 26 января зарегистрирован 18 241 случай заболевания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Прощай, карантин! Вирусолог спрогнозировал двукратный спад по COVID-19 к марту
В России впервые с ноября выявили менее 19 тысяч новых случаев коронавируса
Врач назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19