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В России за сутки умерли 564 пациента с коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

За последние сутки в России зафиксировали смерть 564 пациентов с коронавирусом. Всего за весь период пандемии от COVID-19 скончались 70 482 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 26 января.

За прошедшие 24 часа в стране также выявлен 18 241 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего количество заболевших достигло 3 756 931 человека.

Больше всего инфицированных в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1510), Московской области (1129). Минимальное количество случаев коронавируса зафиксировано в Чукотском автономном округе (5) и Республике Тыва (6).

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