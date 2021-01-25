В России за сутки умерли 456 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали смерть 456 пациентов с коронавирусом. Всего за период пандемии от COVID-19 скончались 69 918 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 25 января.

Также за последние 24 в стране выявили 19 290 случаев заражения вирусом. Количество инфицированных в 85 регионах за весь период возросло до 3 738 690.

Больше всего заболевших в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116), Московской области (1163). Минимальное количество случаев коронавируса зафиксировано в Ненецком автономном округе (3) и Республике Тыва (9).