США обязали всех авиапассажиров сдавать тест на коронавирус

США обязали всех туристов, прибывающих из-за границы на самолете, сдавать тест на коронавирус. Об этом со ссылкой на Госдепартамент сообщает «Интерфакс».

Так, все авиапассажиры, за исключением детей младше двух лет, должны представить отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от нового типа коронавируса. Постановление вступит в силу 26 января и будет распространяться как на иностранных граждан, так и на граждан США.

Госдепартамент также призвал граждан США пересмотреть необходимость поездок за границу и отложить все несущественные перемещения.

Ранее президент США Джо Байден ввел карантин для прибывающих в США авиапассажиров. Решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса. «В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку», — сказал политик.

США по-прежнему остаются в мировых лидерах по числу выявленных случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заразились 25,2 миллиона человек, скончались более 420 тысяч заболевших.