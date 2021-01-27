В России предложили запретить иноагентам переводить деньги гражданам

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву запретить иностранным агентам переводить деньги гражданам. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Орлов указал, что одной из НКО, выполняющей функцию иностранного агента, в российских городах были организованы несанкционированные акции. При этом гражданам обещали компенсировать штрафы, выписанные за совершения административных правонарушений.

Таким образом, указал Орлов, складывается ситуация, когда НКО за счет иностранных источников провоцирует граждан на нарушение действующего законодательства. По его мнению, выйти из положения можно, запретив иноагентам совершать пожертвования или иные денежные переводы в адрес физических лиц..

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».