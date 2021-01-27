Кошка спасла ребенка от падения с балкона и попала на видео

Домашняя кошка спасла ребенка, помешав ему перелезть через перила балкона. Видео произошедшего опубликовала в Twitter офицер Индийской лесной службы Судха Рамен (Sudha Ramen).

На записи видно, как маленький ребенок стоит на балконе и пытается залезть на перила, хватаясь за них. Рядом с ним находится домашняя кошка, которая мягко кладет лапу на руку ребенка, чтобы не позволить ему подвергнуть свою жизнь опасности.

«Кто-то правильно сказал, что не все герои носят плащи», — подписала видео Рамен.

Видео стало вирусным. Оно набрало более 180 тысяч просмотров и более 21 тысячи лайков. Пользователи соцсетей назвали кошку ангелом-хранителем ребенка. Многие из них раскритиковали отца ребенка, который, по всей видимости, снимал видео. В конце записи видны ноги мужчины.

«В первые три-четыре секунды кошка смотрит на отца ребенка вопросительно: почему ты не остановишь его?» — отметил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии уличная кошка отвлекла разъяренного пса и спасла жизнь ребенку. На записи видно, что в погоне за ней пес забыл о ребенке и убежал в другую сторону дороги.