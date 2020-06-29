Полицейские поблагодарили кошку за спасение мужчины

Кошка в японском городе Тояма получила благодарность от местной полиции за помощь в спасении упавшего в ирригационный канал пожилого мужчины. Об этом сообщает сайт Kyodo News.

Утром 16 июня 77-летняя женщина во время прогулки увидела соседскую кошку по кличке Коко, которая смотрела в ирригационный канал и странно себя вела.

Японка проследила за взглядом кошки и нашла мужчину, который лежал на спине в канале шириной 60 сантиметров и глубиной 40 сантиметров. Канал на 15 сантиметров был заполнен водой.

Женщина позвала на помощь 48-летнюю дочь, которая живет неподалеку, и попыталась вытащить пострадавшего из канала. Вскоре к ней присоединились владелица Коко, 45-летняя Томоко Нитта (Tomoko Nitta), и ее 20-летний и 18-летний сыновья. Впятером они смогли поднять мужчину из канала. Оказалось, что он отделался царапинами.

В субботу, 27 июня, местные полицейские наградили пятерых соседей свидетельствами о благодарности, а Коко вручили кошачий корм.

Начальник полицейского участка хотел погладить Коко по голове, но кошка не позволила ему это сделать и отвернулась. Нитта пояснила, что ее питомица боится чужаков.

Ранее сообщалось, что в колумбийском городе Богота кошка спасла младенца. Она преградила ему путь, когда он в отсутствие матери пытался выбраться из кроватки.

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