Биолог объяснила распространение коронавируса людьми с антителами

Люди с антителами к коронавирусу, как переболевшие, так и получившие вакцину, могут становиться разносчиками COVID-19, так как возбудитель сперва попадает на слизистые рта и носа, где размножается несмотря на наличие антител. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Вакцина стимулирует выработку антител в крови. Ну а вирус, как мы знаем, респираторный, он для начала любит размножаться на слизистых оболочках: рот, губы, нос. И пока он там сидит, антитела ему мешают минимально. Они подключаются тогда, когда вирус решит пробираться в легкие. Обычно это происходит через несколько дней после заражения. А до того все происходит либо бессимптомно, либо с першением в горле и легким кашлем. Человек на это не обращает внимания, считая, что он под защитой вакцины», — сказала Баранова.

Поэтому биолог считает бесполезной практику введения ковид-паспортов, так как она может привести к обратному эффекту — распространению коронавируса.

«Если человек подцепляет вирус на слизистые оболочки, становится бессимптомным носителем, а потом идет в другие места и разносит этот вирус, то мы получим усиление эпидемии благодаря вакцинации», — резюмировала профессор.

Ранее Баранова назвала предельный возраст для вакцинации от коронавируса. По ее мнению, прививать надо всех людей до 80 лет, в группе от 80 до 85 надо делать выбор исходя из состояния здоровья, а после 85 лет прививка становится практически бессмысленной, так как чем старше человек, тем хуже работает его иммунная система.