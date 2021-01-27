В Госдуме назвали депутата-миллиардера среднестатистическим депутатом

Депутат Госдумы Александр Старовойтов назвал коллегу Сергея Сопчука, у которого конфисковали активы на 38 миллиардов рублей, среднестатистическим депутатом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 27 января.

«Совершенно не создавал никакого впечатления — ни положительного, ни отрицательного. То есть обычный нормальный среднестатистический депутат. Никогда по нему не скажешь, что у него есть какие-то якобы активы», — сказал он.

По словам Старовойтова, Сопчук нечасто выступал на заседаниях.

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сергей Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию. У него конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.

По версии прокуратуры, Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». При этом депутат не предоставлял полные сведения об источниках своего дохода.

Сопчук — член комитета Госдумы по транспорту и строительству, с декабря 2017 года член президиума генерального совета партии «Единая Россия».