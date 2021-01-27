Российские ученые попросили денег

Профсоюз работников Российской академии наук (РАН) обратился с просьбой к главе правительства Михаилу Мишустину о финансировании программы фундаментальных научных исследований (ПФНИ) до 2030 года. Об этом со ссылкой на письмо сообщает ТАСС.

Авторы обращения указали, что выделяемых в рамках программы денег не хватит, чтобы достичь национальных целей развития. По их мнению, конкуренция с развитыми странами в предложенных условиях невозможна.

Параметры ПФНИ правительство утвердило 31 декабря 2020 года. Предполагается, что расходы на программу с 183,3 миллиарда рублей в 2021 году вырастут до 241,9 миллиарда рублей в 2030 году.

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Однако ученые указывают, что в период до 2030 года инфляция вряд ли опустится ниже 3 процентов, а в 2021-м и в 2022-м она запланирована на уровне 3,7 и 4 процентов. Это означает, что реальный объем финансирования в конце программы окажется даже ниже, чем в 2020 году.

За те же деньги, отмечают в профсоюзе, от исследователей требуют в два раза увеличить число публикаций в международных научных журналах. При этом научные организации должны поддерживать зарплаты свои сотрудников на уровне, в два раза превышающем среднерегиональный. Из-за этого, говорится в обращении, ученых в России станет меньше.

Программа не соответствует и Стратегии научно-технологического развития России на период до 2035 года. Авторы письма напомнили, что в ней говорится об увеличении внутренних расходов на исследования и разработки до 2 процентов ВВП (такой параметр принят в странах, с которыми Россия собирается конкурировать — Европа, США, Япония, Южная Корея), но в предложенной перспективе оно за десять лет сократится как минимум на четверть.

В ближайшие годы профсоюз предлагает срочно довести долю финансирования ПФНИ хотя бы до 0,3 процента ВВП, чтобы обеспечить продолжение исследований.

В августе прошлого года Счетная палата назвала главной проблемой в реализации российского национального проекта «Наука» нехватку финансирования. Тогда аудиторы указали, что денег не хватает на создание условий жизни и труда научных работников, обновления научной инфраструктуры не происходит, а низкие зарплаты порождают «утечку мозгов».