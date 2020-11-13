Россию сравнили с Венесуэлой по привлекательности для талантов

В рейтинге IMD World Talent Ranking 2020, который оценивает страны мира по возможностям для привлечения и обучения квалифицированных специалистов, Россия за год потеряла семь позиций, и опустилась на 54 из 63 мест.

По степени привлекательности для талантов страна сравнялась с такими аутсайдерами, как Колумбия, Мексика, Венесуэла и Румыния. Хуже всего ситуация в Индии и Монголии, которые заняли последние места.

Лидером в четвертый раз подряд оказалась Швейцария, в которой составители рейтинга отметили высокое качество образования, высокий уровень жизни и стабильные зарплаты. Занявшая второе место Дания добилась своего за счет равных возможностей для общества, а идущий третьим Люксембург выигрывает за счет устойчивых инвестиций.

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Также в первую десятку попали Исландия, Швеция, Австрия, Норвегия, Канада, Сингапур и Нидерланды. Крупнейшая страна Евросоюза, Германия, идет 11-й, а США остались на 15 строчке.

Рейтинг IMD составляется седьмой год подряд. Его составители считают, что исследование позволяет оценить кадровые резервы экономик, а значит, их глобальную конкурентоспособность. В оценках учитывают три ключевых параметра. Первый из них — это поощрение местных талантов, второй — насколько страна в состоянии удерживать своих квалифицированных работников и привлекать сотрудников из-за рубежа, а третий — объем навыков и компетенций сотрудников.

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