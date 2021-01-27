Модельное прошлое и снимки топлес стали препятствием в карьере спортсменки

Профессиональной велосипедистке из Бельгии отказали в руководящей должности в мужском коллективе из-за ее модельного прошлого. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Тара Гинс (Tara Gins) рассказала в соцсетях, что недавно ей поступило предложение стать менеджером мужской команды по велоспорту, название которой не раскрывается. Спортсменка обрадовалась новой перспективе, однако, когда спонсоры обнаружили в интернете ее откровенные снимки, предложение было отозвано.

Произошедшее возмутило Гинс, поскольку, по ее мнению, эти кадры никоим образом не могут навредить репутации команды. «Я не собираюсь работать с людьми, которые не в состоянии рассмотреть моего профессионализма и по достоинству оценить мой опыт. К сожалению, в велоспорте все до сих пор мыслят очень узко. Какой стыд», — прокомментировала ситуацию бывшая модель.

При этом работодатели Гинс не указали, какие именно съемки стали препятствием в ее карьере. Она предположила, что это могла быть ее фотосессия для журнала Playboy или мужского календаря, где она позировала топлес.

Тара Гинс — бельгийская велогонщица, которая с 2016 по 2018 год выступала за команды Lares–Waowdeals и Health Mate–Cyclelive. В настоящее время она участвует в Мемориале женской континентальной команды UCI.

В июне австралийка потеряла работу в связи со вспышкой коронавируса и разбогатела с помощью продажи откровенных снимков. Девушка работала диджеем и официанткой, однако после введения ограничительных мер ей пришлось искать новый источник заработка. Тогда она стала фотографироваться в бикини и публиковать кадры на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.