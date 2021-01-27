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Итальянский «доктор смерть» убивал больных с COVID-19 ради освобождения коек

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Фото: Globallookpress.com

Главу отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри Карло Моска заподозрили в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Об этом сообщает La Repubblica.

Издание отмечает, что 47-летнего врача еще недавно считали героем, поскольку он сутками работал с зараженными больными в так называемой «грязной зоне». Весной прошлого года, когда Италия была мировым лидером по темпам распространения COVID-19, Моска два месяца не видел семью, спасая жизни пациентам. Теперь же медика называют «доктором смерть».

Медсестры из клиники, где работал Моска, сообщили, что врач часто требовал принести ему сильнодействующие препараты, хотя это не было предусмотрено протоколом лечения коронавируса. Кроме того, медик просил оставить его наедине с тяжелыми больными, что также вызвало подозрения у персонала.

Известно как минимум о двух случаях смерти пациентов из-за действий врача. Так, по данным итальянской прокуратуры, в марте Моска ввел смертельные дозы сильнодействующего анестетика — пропофола 61-летней Натале Басси и 80-летнему Анджело Палетти. В настоящий момент правоохранители устанавливают причастность врача еще к четырем смертям в больнице в Ломбардии.

Мотивы убийств пока не ясны. Коллеги врача считают, что он сошел с ума из-за нагрузок в условиях пандемии. Однако полиция полагает, что Моска избавлялся от безнадежных, по его мнению, пациентов, чтобы освободить места для новых больных.

Полиция арестовала врача по подозрению в убийствах и фальсификации истории болезни пациентов в их медицинских картах. Сам Моска отрицает все обвинения в свой адрес и не признает, что использовал сильнодействующие препараты.

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