В Германии украли десять контейнеров с респираторами

В окрестностях немецкого города Гютерсло федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия преступники похитили со склада десять контейнеров с защитными респираторами. Об этом сообщает РИА Новости.

Украденные средства защиты классифицируются как FFP2. Они защищают от коронавируса эффективнее обычных медицинских масок. Ущерб оценивается в 40 тысяч евро (3,6 миллиона рублей).

В немецкой Баварии с января действует закон, по которому жителям запрещено появляться в магазинах и общественном транспорте без респираторов с уровнем защиты FFP2 и выше. Также запрет касается самодельных масок. Аналогичная мера также была принята в соседней Австрии.

Ранее врач раскритиковал идею носить респираторы вместо масок на улице и в общественных местах. По словам научного сотрудника клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцента Афшина Эмре Кайыпмаза, респираторы действительно способны лучше отфильтровывать различные частицы и создавать меньшую влажность, но у них есть и недостаток — они не отфильтровывают выдыхаемый воздух. Именно поэтому клапанные респираторы не подходят для использования в общественных местах и на транспорте.