Личный отчет Наполеона о битве при Аустерлице продадут за 91 миллион рублей

Личный отчет Наполеона Бонапарта о победе в битве при Аустерлице продадут в Париже за один миллион евро (91 миллион рублей). Об этом в среду, 27 января, сообщает телеканал France 24.

Послание на 74 страницы было продиктовано французским императором во время его ссылки на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году. Документ повествует о подготовке и ходе сражения, а также дополнен нарисованным от руки планом военных действий. Рукопись и иллюстрация сделаны адъютантом Наполеона генералом Анри Бертраном.

Бумаги обнаружил коллекционер вещей Наполеона, галерист Жан-Эммануэль Ра в кладовой документов, принадлежащих наследникам Бертрана. Находка будет выставлена ​​на продажу до конца января в парижской галерее Arts et Autographes, а также в интернете для потенциальных иностранных покупателей. Торги приурочили к 220-летию со дня смерти полководца.

Сражение при Аустерлице состоялось в декабре 1805 года и получило название «битвы трех императоров». С одной стороны в ней принимали участие войска Наполеона I, с другой — армии австрийского и русского императоров Франца II и Александра I. Битва закончилась победой французских войск.

В ноябре 2019 года на аукционе в Париже были проданы принадлежавшие Наполеону Бонапарту ботфорты. Черные кожаные сапоги 40-го размера ушли с молотка за 117,2 тысячи евро. Эти ботфорты Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены. Во Францию их привез сопровождавший его Анри Бертран.