Манускрипт речи Гитлера 1935 года ушел с молотка за полмиллиона рублей

В Мюнхене продали манускрипт речи фюрера Адольфа Гитлера за полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hermann Historika.

Конечная стоимость лота не уточняется, однако известно, что предварительно шестистраничный манускрипт 1935 года был оценен в шесть тысяч евро (примерно 548 тысяч рублей). Кроме того, с молотка ушли серебряные столовые приборы, кофейник с инициалами Гитлера и свастикой, а также открытки и салфетки.

Сообщается, что некоторое время назад глава Европейской еврейской ассоциации (EJA) Менахем Марголин назвал распродажу вещей Гитлера безответственной акцией.

В апреле 2019 года на аукцион в американском штате Мэриленд выставили телеграмму, которую Адольф Гитлер незадолго до самоубийства направил генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. В документе, датированным 24 апреля 1945 года, Гитлер ответил на призыв Шернера: «Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающей битве за Германию и показать хороший пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом сослужу Германии лучшую службу».